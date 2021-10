Coupe de France. Le FC Rouen fait exploser le FC Metz 

Le match.

Les Normands ont tout donné, ils ont même mené au score dès la 6e minute de la rencontre. Sur une belle action collective, Diarra décale Dembi devant la surface qui devance la sortie de Delecroix d'un ballon piqué qui vient se loger en pleine lucarne. Quelques minutes plus tard, Monteiro réalise une parade et détourne la frappe de Diallo. Plein à craquer, le stade Robert Diochon s'embrase à chaque offensive des Diables Rouges. Durant une grande partie de la première période, les Messins dominent, mais les Rouennais bien en place ne laissent rien passer.

Fataki et Diarra crucifient Metz

La seconde période est à l'image de la première, les joueurs de Metz possèdent le ballon et le bloc rouennais ne bouge pas d'un centimètre. Le public pousse son équipe. Et alors que Metz se montre de plus en plus menaçant, les Rouennais en contre-attaque font chavirer Diochon à la 78e minute. N'Chobi trouve Fataki qui se jettent et pousse le ballon du bout du pied. En confiance, les hommes de David Giguel poursuivent sur leur lancée et fessent Metz à deux minutes du terme quand, N'Chobi adresse une passe en retrait à Diarra qui ne laisse aucune chance à Delecroix (88e). Sans sourciller malgré trois divisions de moins, le FCR valide son billet et défiera Angers.

Les buts.

7e : Décalé en entrée de surface par Sidibé, Dembi place un ballon piqué parfait pour ouvrir le score.

Rouen : 1- Metz : 0

78e : De son flanc droit, N'Chobi trouve l'angle parfait pour Fataki qui se jette et bat Delecroix.

Rouen : 2- Metz : 0

88e : Nouveau déboulé de N'Chobi qui centre pour Diarra dont la reprise fait mouche.

Rouen : 3- Metz : 0

La fiche.

Mi-temps : 1-0, Avertissements : FCR : Dembi (7e), Ouadah (70e), FC Metz : Delaine (58e), Angban (90e).

FCR : Monteiro, Ouadah, Burel (CAP), Sanson, Fourneuf, Bassin, Barthélémy (N'chobi 68e), Dembi (Rogie 85e), Benzia, Diarra, Sidibé (Fataki 68e). Entr : David Giguel.

FC Metz: Delecroix, Centonze, Bronn, Boye, Delaine, Pajot (Gakpa 64e), N'doram, Angban, Nguette (Yade 82e), Diallo, Ambrose. Entr : Vincent Hognon

Buts : Rouen : Dembi (7e), Fataki (78e), Diarra (88e).