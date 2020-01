football. Noël Tosi quitte l'AS Cherbourg pour le Luxembourg !

Fidèle à ses habitudes, Noël Tosi est un homme qui aime surprendre et qui sait surprendre. Depuis ce lundi 6 janvier 2020 et un communiqué officiel, celui qui avait repris les commandes techniques de l'AS Cherbourg en Nationale 3 en début de saison et qui avait annoncé avant la trêve hivernale l'arrivée d'un investisseur dans le club du président Gérard Gohel, a décidé de faire ses valises pour rejoindre le Luxembourg et le club de la Jeunesse d'Esch.

La nouvelle a été annoncée par le club Luxembourgeois sur son site officiel, sous forme de communiqué :

"Le CA de l'AS La Jeunesse d'Esch est fier de pouvoir annoncer que Monsieur Noël TOSI reprend l'équipe première du club jusqu'à la fin de la saison".

L'AS Cherbourg est actuellement classée 3e du championnat de Nationale 3 Normandie, reste désormais à savoir si le départ de l'entraîneur aura un impact sur l'effectif actuel et sur la dynamique du club Cotentinois.