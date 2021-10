Caen. Un nouveau coiffeur, barbier et chausseur

Un concept pour le moins original, chez "Monsieur et ses ateliers" : les clients peuvent se faire coiffer, tailler la barbe et chausser à leur guise. Le premier salon a ouvert à Bernay, avant de s'installer 168 rue Saint-Jean à Caen, dans un look totalement vintage. "Je n'ai jamais coiffé de femmes, sauf sur des mannequins, explique Benjamin Aubert. Quant aux chaussures, de la marque JM Le Gazel, elles sont blanches quand elles arrivent, puis on choisit la couleur."