Le Havre. Le message de Noël de Monseigneur Brunin

Si la fête de Noël n'est pas la plus importante pour les catholiques, elle reste un moment particulier. Une fête de partage qui se vit en famille. Pour Jean-Luc Brunin, évêque du Havre, "célébrer Noël, faire mémoire de l'amour de Dieu pour notre terre, c'est nous engager à introduire résolument une dynamique de justice, d'équité, de paix et de fraternité dans tous les mécanismes de notre société. En ces jours où nous irons devant la crèche, pensons à tous ceux et celles, personnes, associations ou organisations, qui œuvrent durablement pour que la justice, le respect de la planète et de la vie humaine, l'harmonie sociale, la fraternité élargie, trouvent place chez nous et dans le monde. Ils donnent ainsi un visage à l'amour de Dieu pour notre terre."

Mgr Jean-Luc Brunin - Noël 2019 Impossible de lire le son.

Messe des familles à la cathédrale du Havre - mardi 24 décembre à 18 h 30.