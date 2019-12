Rouen. Le Skatepark fête Noël

Vendredi 20 décembre, c'est Noël avant l'heure au Skatepark de Rouen. De 16h à 22h, vous pourrez prendre le guidon d'une trottinette, enfiler des rollers ou encore rouler à bord d'un skateboard. Ce rendez-vous n'impose pas de limite d'âge, le but est de mélanger les trois disciplines, et que tout le monde puisse rouler ensemble. Un autre point fort de cet événement est qu'il se déroule sur un skatepark indoor, et, compte tenu des conditions météo actuelles, c'est forcément une motivation supplémentaire pour celles et ceux qui souhaitent rider avant les fêtes.

Si vous souhaitez décrocher des cadeaux à l'approche de Noël, alors il faudra prouver vos capacités sur la piste en réussissant votre trix (une figure). Que vous soyez débutants ou confirmés, vous avez votre chance. De petites surprises sont prévues (stand maquillage ou même photos). Une tombola sera mise en place, avec la possibilité de gagner des parties de bowling et des places de cinéma notamment.

D'autres détails sur cette soirée avec Charlène Boussuge, responsable du Skatepark de Rouen :

Les riders devront penser à s'équiper : genouillères, coudières, protège-poignet, etc. Rappelons également que le port du casque est obligatoire pour les moins de 12 ans.

L'entrée est fixée à 5 € pour tous, dont 1 € sera reversé à l'association Rêves.

