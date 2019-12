Caen. Récrédays une idée sortie pour toute la famille

Du jeudi 26 décembre au samedi 4 janvier, les Récrédays font leur retour au parc des expos de Caen : 6 000 m2 d'animations, de jeux et autres structures gonflables pour toute la famille. Tout petits, enfants, ados, adultes... Chacun pourra y trouver de quoi se divertir. L'idée est de proposer une solution d'animations couverte, en dehors des saisonns d'ouverture des parcs de loisirs, et à prix abordable. Ainsi, Jean-Marie Philippe et ses équipes mettent tout en œuvre pour permettre aux familles de partager un moment récréatif durant les vacances de Noël.

Accompagnateurs obligatoires

S'il faut compter un budget de 25 € pour une famille de quatre personnes, il est possible de se restaurer sur place, mais aussi de pique-niquer ou encore de quitter le site pour manger et revenir après le déjeuner sans voir son accès interdit. La présence des parents ou d'accompagnateurs reste obligatoire dans le parc. Dès deux ans, il est possible pour les petits de trouver des jeux adaptés ou des parcours de motricité. Pour les 6-12 ans, différents univers imaginaires seront proposés, afin de leur permettre de créer leurs propres aventures. Et pour tous, parents ou grands-parents, des structures gonflables ou encore des jeux en bois, permettront de mettre à l'épreuve les amateurs de sensations fortes, ou au contraire, de rester plus terre à terre.