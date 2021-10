Carly Rae Jepsen sort un nouvel album

La chanteuse canadienne, qui cartonne depuis plusieurs mois avec son single "Call Me Maybe", téléchargé plus de 5 millions de fois rien qu'aux Etats-Unis et n°1 en France pendant six semaines, dévoilera son nouvel album le 17 septembre (18 septembre outre-Atlantique).

Carly Rae Jepsen a déjà publié un premier essai en 2008, "Tug of War". Cependant, il ne lui a permis de se faire un nom que dans son pays natal, le Canada. C'est grâce à Justin Bieber que l'artiste s'est fait remarquer. Carly Rae Jepsen assurera les premières parties de la nouvelle tournée mondiale de Justin.