Le Havre. La Bajon en spectacle

Son nom ne cesse de grandir dans le monde du spectacle, mais aussi sur Internet puisqu'elle y a déjà posté de nombreuses vidéos humoristiques, c'est d'ailleurs par le biais du web que sa personnalité a pris de l'ampleur. Professionnelle de la scène, désormais elle est en spectacle dans toute la France et ce mois-ci en Normandie, La Bajon passera bientôt au Carré des Docks du Havre.

Accompagnée de son reporter Vincent Leroy, ancien co-auteur des spectacles d'Olivier de Benoist, c'est avec un spectacle actuel, rythmé et local qu'elle se présentera à vous. La Bajon surfe sur les faits d'actualité, en incarnant les personnages que vous aimez déjà : l'avocate, le facteur ou même le médecin, mais aussi à travers d'autres figures nouvelles (que l'on ne dévoilera pas ici pour ne pas vous spoiler le spectacle).

Entretien, avec Anne-Sophie Bajon, une amoureuse de la scène depuis bien longtemps :

Sur scène on retrouve le format "interview" ; son acolyte Vincent Leroy intervient sur deux sketchs (l'un au début et le second à la fin du spectacle). Les autres parties seront construites avec des sketchs inédits et locaux. Réagir sur l'actualité est l'un des points forts de l'humoriste.

La Bajon n'est pas Coluche, ni la porte-parole d'un quelconque mouvement. Les personnages qu'elle joue en disent beaucoup, mais qu'en pense-t-elle vraiment ?

Avec plus de 22 millions de vues cumulées sur la cinquantaine de vidéos présentées sur sa chaîne Youtube, notre talent révélé, entre autres, par le personnage de l'avocate de Pénélope Fillon, nous réserve encore de belles surprises et pourquoi pas à l'avenir un rôle au cœur d'un long-métrage.

Mais au fait, pourquoi "La" Bajon ?

Avant Noël offrez-vous un bon moment de rigolade. Il est toujours possible de réserver vos billets sur dockslehavre.com ! D'ailleurs Noël a déjà été l'un des sujets sur la chaîne Youtube de La Bajon, souvenez-vous, c'était en décembre 2018.

En plus du Havre, d'autres dates normandes sont déjà fixées sur son agenda, au Carré du Perche à Mortagne au Perche le 4 avril 2020 et au Théâtre des Arts à Rouen le 18 avril 2020.

À l'heure actuelle, aucune date n'est fixée pour Caen, mais d'après La Bajon et suite à de nombreuses demandes, ce serait dans les petits papiers (peut-être pour 2021).