Le Havre. Un renfort en attaque pour le HAC ?

Vingt-sept buts au compteur en 17 journées. Avec un tel bilan, les footballeurs du Havre présentent la 3e meilleure attaque du championnat de Ligue 2, à égalité avec Guingamp, et à deux unités de Lorient. À titre individuel, le classement des buteurs est dominé par le joueur du HAC, Tino Kadéwéré, avec 15 réalisations. L'international zimbabwéen pourrait faire équipe très prochainement, en compétition, avec Wilfried Bony.

En effet, lors de la semaine du 9 décembre, le Havre Athletic Club va commencer à tester l'attaquant international ivoirien, qui est actuellement libre de tout contrat. Un garçon qui n'a plus joué de match officiel depuis le quart de finale de Coupe d'Afrique, perdue par la Côte d'Ivoire face à l'Algérie, en juillet 2019.

Un beau CV

Passé par Manchester City, entre 2015 et 2017, par Swansea (Pays de Galles) entre 2017 et 2019 et par Al-Arabi (Qatar) en 2019, dans le cadre d'un prêt, Wilfried Bony avait été victime, en février 2018, d'une rupture des ligaments croisés.

S'il parvient à convaincre Paul Le Guen et s'il retrouve la pleine possession de ses moyens physiques, sa signature serait alors un joli coup pour le club doyen.