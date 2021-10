Ed Sheeran et les Pink Floyd réunis pour clôturer les J.O.

Des rumeurs couraient depuis plusieurs semaines, c'est maintenant une information de source sûre, les Pink Floyd et Ed Sheeran se produiront lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympique de Londres le 12 août prochain.

C'est sur la station de radio Nova que le chanteur Ed Sheeran a déclaré "Beaucoup de gens pensent que je vais y faire une chanson avec The Who mais ce n'est pas le cas, ce sera avec Pink Floyd. Je vais chanter avec eux "Wish You Were Here"" en parlant de l'évènement.

Pour fêter les 50 ans de musique Britannique, Nick Mason, le batteur de Pink Floyd sera également sur scène et les fans espèrent voir Roger Waters et David Gilmour, les deux autres membres du groupe car leur dernier concert remonte à 2011 à Londres.

Enfin les Take That, The Who, Kaiser Chiefs, Emeli Sandé et George Michael ont répondu présents eux aussi.