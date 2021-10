11 restaurateurs ornais labelisés "Maître Restaurateur"

C’est un label mis en place et reconnu par l’Etat depuis 2007. Mais ce titre reste méconnu des professionnels et de la clientèle. Pourtant il s’agit de valoriser les vrais restaurateurs qui travaillent sur des produits bruts, frais et transformés sur place, rien à voir, avec la cuisine dite d’assemblage.

32 critères sont passés au crible lors d’un audit, concernant les produits cuisinés donc, mais aussi, l’accueil, les règles d’hygiènes de sécurité ou l’ aménagement des lieux.

La CCI d’Alençon avec le comité départemental du tourisme ont déjà sensibilisé une soixantaine d’établissements qui pourraient être éligibles. Ce titre est valable pour 4 ans, il permet aussi aux restaurateurs labellisés de profiter de 15.000 euros de crédits d’impôts pour investir dans leurs établissements.

Ecoutez ci dessous : Joël Delaunay de la CCI d’Alençon et Patricia Valette, labelisée" Maitre Restaurateur" du restaurant "Le Montligeon" à la Chapelle Montligeon .

La liste des 11 restaurateurs ayant obtenu le titre de "Maître Restaurateur" :

"Au bout de la rue" à Flers ;

"La Lentillère" à La Lacelle ;

"Au Petit Vatel" à Alençon ;

"Le Montligeon" à La Cahpelle Montligeon ;

"Le Bois Jol", "l’Hôtel de Normandie" et "Le Manoir du Lys " à Bagnoles-de-l’Orne ;

"L’Ecuyer normand" à Chandai ;

"L’hôtel du Tribunal" à Mortagne-au-Perche ;

"L’Hôtel du dauphin" à L’Aigle ;

"le Relais Saint-Louis" à Bellême.