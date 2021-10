Val-au-Perche. Les habitants questionnés sur leurs habitudes, à Val-au-Perche

Redynamiser le commerce en milieu rural : avec la Chambre de Commerce, le Conseil Municipal de Val-au-Perche (Orne) vient de lancer un diagnostic, alors que la commune vient d'inaugurer une station-service municipale et qu'elle envisage l'installation d'une moyenne surface. Actuellement, 95 % des achats des habitants sont réalisés hors commune ! Alors que les habitudes de consommation évoluent, un questionnaire destiné à recueillir les attentes et les suggestions de la population locale est à remplir et à déposer chez les commerçants avant le 31 juillet, ou à renvoyer par mail à la mairie.

Les 1450 salariés des entreprises locales, qui souvent viennent de communes limitrophes, seront également interrogés.

