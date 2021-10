Le Havre. Pour tout savoir sur l'export

Quoi de plus normal que d'employer une langue mondialement parlée pour désigner le rendez-vous des entreprises qui souhaitent se développer à l'international ? Organisée les lundi 2 et mardi 3 décembre au stade Océane du Havre, la 1ère édition des Xport Days est un événement à ne pas rater pour toutes les entreprises normandes qui souhaitent se développer à l'international. Un événement, qui s'est ouvert sur une série de 12 ateliers thématiques, traitant de thématiques incontournables lorsque l'on part à l'export : financement, logistique, sécurisation des paiements… Sur place, nous avons rencontré Maher Zaafouri, directeur commercial de Artifêtes-Diffusion, une société basée à Verson, près de Caen, qui crée, importe et distribue des articles pour décorer vos fêtes. Cette entreprise s'est lancée dans l'export, il y a près de trois ans, dans le but de trouver de nouveaux clients. Mission réussie. Son chiffre d'affaires réalisé hors de France était de 0,01 % en 2017. Il est passé à 3 % en 2018 et à 5,6 % en 2019. Artifêtes-Diffusion, qui compte aujourd'hui 24 salariés, travaille avec la Belgique, la Suisse, l'Italie, le Portugal, l'Autriche…

Simplifier les démarches

Se lancer dans l'export n'est pas si simple si on en croit Maher Zaafouri

Dans son projet de développement à l'international, Artifêtes-Diffusion a été accompagné par la Team France Export. Cette structure est le regroupement de tous les partenaires privés et publics à l'international : l'Agence de développement pour la Normandie, CCI International ou encore Business France. Objectif : simplifier la démarche des entreprises. Elles ont désormais un interlocuteur. C'est lui qui va faire la synthèse de tout ce que les services publics et privés peuvent apporter aux sociétés dans leur développement à l'international.

La Normandie est la deuxième région française la plus ouverte dans le monde.