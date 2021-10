Musique. Qui sont les artistes les plus rentables de la décennie en concert ?

Alors que d'après une récente étude, les concerts sont de plus en plus demandés par le public, un nouveau classement vient de sortir, il concerne les artistes les plus rentables de la décennie écoulée, en concert.

Et c'est Pollstar qui a décidé de se pencher sur ce classement. Nous vous proposons de découvrir le top 20 :

1. U2 (1 milliard de dollars)

2. The Rolling Stones (929 millions de dollars)

3. Ed Sheeran (922 millions de dollars)

4. Taylor Swift (900 millions de dollars)

5. Beyonce (857 millions de dollars)

6. Bon Jovi (837 millions de dollars)

7. Paul McCartney (814 millions de dollars)

8. Coldplay (732 millions de dollars)

9. Bruce Springsteen & The E Street Band (730 millions de dollars)

10. Roger Waters (702 millions de dollars)

11. Elton John (676 millions de dollars)

12. Metallica (662 millions de dollars)

13. Guns N' Roses (648 millions de dollars)

14. The Eagles (630 millions de dollars)

15. One Direction (628 millions de dollars)

16. Pink (626 millions de dollars)

17. Jay-Z (612 millions de dollars)

18. Kenny Chesney (609 millions de dollars)

19. Justin Bieber (554 millions de dollars)

20. Bruno Mars (546 millions de dollars)