Deux jeunes âgés de 19 et 21 ans condamnés à des peines de prison ferme, 1 an pour le plus jeune, deux ans et demi pour l’ainé. Ils ont été reconnus coupables de trafic de stupéfiants à Bayeux ces deux derniers mois. Ils ont déjà fait l’objet de condamnations en avril dernier pour des faits identiques en début d’année. Les deux jeunes trafiquants récidivistes ont été incarcérés à la maison d’arrêt de Caen à l’issue du verdict.