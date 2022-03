Batman survole le box-office des films sortis mercredi

Avec près de 424.000 entrées, le dernier volet de la trilogie Batman de Christopher Nolan effectue le meilleur premier jour de l'année, délogeant au passage L'Age de glace 4 : La Dérive des continents. Projeté sur 892 écrans, le film a asphyxié la concurrence. Jane Eyre avec Michael Fassbender, tiré du classique de Charlotte Brontë, occupe la deuxième position, avec 7.438 spectateurs seulement. 360 de Fernando Meirelles termine troisième, avec à peine 3.500 entrées, malgré un générique rempli de stars.

Batman moins fort que Spider-Man

Au jeu de la comparaison, The Dark Knight Rises se place au quatrième rang des meilleurs "premier jour" France, dans le registre du film de super-héros. Ce classement reste dominé par les trois Spider-Man réalisés par Sam Raimi, entre 2002 et 2007.

Sorties du 25 juillet : Top 1er jour France

01. The Dark Knight Rises. 423.970

02. Jane Eyre. 7.483

03. 360. 3.463

04. Cendrillon au Far West. 2.114

05. Guilty of Romance. 587

06. Gangs of Wasseypur - 1re partie. 512

07. Trois soeurs. 452

08. Téléphone arabe. 279

09. Adrienn Pal. 74

10. A Little Closer. 60

11. La Réverbération. 57

12. Paraiso. 47

13. Insolation. 19

14. Les Trois corniauds. 13

15. Lucanarmarca. n.c.

Méthodologie : Les box-offices cinéma Relaxnews sont réalisés chaque mercredi et jeudi, à partir des données recueillies directement auprès des distributeurs de films. Pour chaque box-office, Relaxnews collecte le nombre d'entrées générées en France par chaque film sur une période donnée. Le box-office est réalisé sous réserve de la communication des chiffres.