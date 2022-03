Box-office du 25 au 31 juillet : Batman s'élève très haut

D'après le box-office Relaxnews, le public français a fait un triomphe au nouveau Batman. Le long métrage avec Christian Bale a généré 1,84 millions d'entrées après une semaine d'exploitation. Il réalise le troisième meilleur démarrage de l'année, derrière Avengers (2,04 millions) et La Vérité si je mens ! 3 (1,94 million).

Dernier chapitre d'une trilogie signée Christopher Nolan, The Dark Knight Rises réalise le meilleur démarrage de la saga, devant The Dark Knight (1,27 millions de spectateurs). Dans le registre super-héroïque, il s'octroie la quatrième place du classement des meilleures premières semaines, derrière Spider-Man 2 (2,10 millions), Avengers (2,04 millions) et Spider-Man (1,9 million).

Box-office du 25 au 31 juillet

01. The Dark Knight Rises. 1.835.547

02. L'Age de glace 4 : La Dérive des continents. 431.167

03. The Amazing Spider-Man. 186.558

04. Le Lorax. 184.485

05. Les Kaïra. 132.586

06. Un bonheur n'arrive jamais seul. 121.883

07. Bowling. 116.469

08. Madagascar 3 : Bons baisers d'Europe. 80.323

09. Paris-Manhattan. 64.854

10. Effraction. 58.383

Méthodologie : Les box-offices cinéma Relaxnews sont réalisés chaque mercredi et jeudi, à partir des données recueillies directement auprès des distributeurs de films. Pour chaque box-office, Relaxnews collecte le nombre d'entrées générées en France par chaque film.