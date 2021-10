Batman domine le box-office

Avec 67M$ de recettes dans 58 pays, l'épilogue de la trilogie de Christopher Nolan domine encore une fois la concurrence hors du marché nord-américain. The Dark Knight Rises se défend également sur les terres des Etats-Unis et du Canada, avec 36,4M$ perçus lors de son troisième week-end d'exploitation. Depuis sa sortie, le film mené par Christian Bale aligne un total de 733M$ de recettes à travers le monde.



La deuxième place est toujours détenue par L'Age de glace : La Dérive des continents (Ice Age: Continental Drift). Le film d'animation a rapporté 32,8M$ de recettes internationales. Il précède le beau succès de Ted, comédie irrévérencieuse de Seth MacFarlane, avec Mark Wahlberg. Hors du marché nord-américain, le film a généré 32M$ dans vingt pays. Le public britannique a particulièrement bien accueilli Ted, avec 14,3M$ de recettes comptabilisés, soit 44% du total au dimanche 5 août.



L'animation se cale aux quatrième et cinquième positions. Rebelle (Brave) et Madagascar 3 : Bons baisers d'Europe (Madagascar 3 : Europe's Most Wanted) ont enregistré 16,5M$ et 15,8M$ recettes internationales, respectivement.