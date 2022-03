Découvrez les nocturnes du Zoo de Jurques

Face au succès des visites nocturnes de 2011, le zoo de Jurques réitère l’expérience cet été. Pour cette deuxième édition, les visiteurs se laisseront guider le long d’un parcours illuminé vers les différentes activités préparées pour l’occasion.

Repas des loups et des guépards, contact avec les serpents, bains des tapirs, les soigneurs feront découvrir les coulisses du zoo aux curieux. Parmi les nouveautés 2012, un service de restauration sur réservation situé face à l’enclos des girafes sera ouvert de 20h à 21h30. La balade nocturne se terminera elle à minuit.

Pratique. Vendredi 27 et samedi 28 juillet, vendredi 3 et 10 août, samedi 4 et 11 août au zoo de Jurques. Programme au 02 31 77 80 58.