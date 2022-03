Rouen. Les cafés de l'immobilier, nouveau rendez-vous mensuel et gratuit

Les cafés de l'immobilier sont lancés à Rouen (Seine-Maritime). Chaque premier samedi du mois, les porteurs de projet immobilier peuvent rencontrer gratuitement et sans rendez-vous des experts de l'habitat.

Des experts présents

Comme le précise Christian Cobert, directeur de groupe d'agences au Crédit Agricole du secteur de Rouen : "Ce concept est basé sur le même principe que les cafés de la création que nous avons lancés et qui sont un succès désormais au plan national [...] Nous avons réuni des experts : conseillers financiers, architectes, notaires pour aider à concevoir un projet et donner les meilleurs conseils pour partir sur de bonnes bases. C'est un essai, nous espérons que ce concept va attirer, plaire et perdurer."

Seront donc présents à ces rencontres : notaires, agents immobiliers, conseillers en financement immobilier, conseillers de banque privée, conseillers Espace info énergie de l'Ademe et des architectes. Tous les acteurs de ce nouveau rendez-vous ont officialisé leur partenariat lors d'une signature de convention samedi 9 novembre 2019.

Le prochain café de l'immobilier est programmé samedi 7 décembre au bar des Fleurs à Rouen.

