Rouen. Rouen : les projets citoyens se concrétisent

Nouvelle étape des projets citoyens rouennais (Seine-Maritime). Après que 18 lauréats ont été désignés en novembre 2018 sur la base du vote de près de 2000 personnes dans le cadre de l'appel à projets citoyen de la Ville de Rouen, le phasage a désormais été révélé.

"On avance petit à petit avec les porteurs de projet, explique Karine Vallin, directrice de la démocratie participative à la ville de Rouen. Pour certains, on travaille encore aux détails du projet mais on a désormais le calendrier". Tous s'échelonneront entre 2019 et 2021. Un million d'euros y sont consacrés.

Les oasis urbaines dès 2019

Parmi les projets plébiscités, celui des oasis urbaines de l'association Effet de serre toi-même, qui avait recueilli le plus de votes des citoyens. Il s'agit d'espace avec de l'eau et du végétal au cœur de la ville, par exemple sur des places de stationnement pour apporter un peu de fraîcheur.

Trois seront installées dès cette année, même si le lieu est incertain. Une autre devrait voir le jour en 2020. Également prévus dès 2019, l'implantation d'un rucher urbain le long du Robec, la collecte et le recyclage de mégots, le développement de la biodiversité dans les Jardins de l'hôtel de ville, la réalisation et l'installation de boîtes à dons pour promouvoir la solidarité ou encore l'installation d'une aire de jeu dans le quartier Luciline.

D'autres projets d'envergure, comme la réorganisation du parc Saint-Exupéry comme un poumon vert dans la ville va s'étendre sur les trois prochaines années.

