Rouen. À Rouen, un premier frigo solidaire inauguré pour les plus démunis

Le succès du projet de ces jeunes étudiantes de Rouen (Seine-Maritime) ne s'est pas fait attendre. Jeudi 6 décembre 2018, le premier frigo solidaire de la ville est inauguré devant le Burger Green, rue du général Leclerc. Chacun pourra y déposer des dons de nourriture que récupéreront les personnes les plus démunies qui le souhaitent. Ce concept, Mélissa Bros, étudiante en psychomotricité l'a découvert avec une amie en regardant les vidéos de la Youtubeuse Natoo. "Ensuite, on est allé démarcher des commerces avec des flyers et Burger green nous a répondu l'après-midi même", explique-t-elle. Le contrat avec le restaurant a été signé dans la foulée à partir d'un modèle disponible sur le site de l'association Les frigos solidaires. Ne restait plus qu'à trouver les financements, à la fois via une plateforme participative dédiée et grâce à l'appel à projets "Je participe" de la Métropole Rouen Normandie. "On a aussi fait des ventes de gâteaux pour récolter des fonds et parler de notre action", explique l'étudiante.

Le financement bouclé, 1300 euros en l'occurrence, l'association nationale prend le relais pour acheter le frigo et le faire livrer au commerçant qui aura la charge de le rentrer tous les soirs et de le brancher.

Un réseau à Rouen ?

Mais les quatre étudiantes en charge du projet ne comptent pas s'arrêter là. "Nous allons faire en sorte que ce frigo fonctionne bien et puis nous allons continuer à communiquer via notre page Facebook", explique Mélissa Bros. Avant, peut-être, de mettre en place de nouveaux frigos. "Nous avons identifié quelques lieux comme la place Saint-Marc ou encore le campus de Mont-Saint-Aignan où il est parfois difficile pour les étudiants de boucler les fins de mois".

Inauguration jeudi 6 décembre à Rouen au Burger green puis soirée d'échange sur réservation via la page Facebook du mouvement.