Bolbec. La première boutique test a ouvert

À Bolbec (Seine-Maritime), la première boutique test de la rue piétonne a ouvert ses portes fin octobre 2019. Il s'agit d'un magasin de vêtements pour homme. Pendant un an, la municipalité va l'aider financièrement à payer le loyer (les trois premiers mois gratuit, puis une aide de 75 % les trois mois suivant, puis 50 % pour les trois suivants et 25 % les derniers trois mois).

Lire aussi : Tester son commerce à Bolbec

L'objectif de la ville est de retrouver une rue piétonne attractive avec des commerces pérennes. Dans cette rue piétonne de Bolbec, il reste encore six à sept boutiques inoccupées.

Écoutez Dominique Métot, le maire de Bolbec :

Dominique Métot Impossible de lire le son.

La deuxième boutique test devrait être un toiletteur pour animaux. - Gilles Anthoine

BONUS – le reportage Tendance Ouest :

Boutique test Bolbec Impossible de lire le son.

Trois candidatures

Le but de la boutique test n'est pas d'ouvrir des commerces originaux mais des commerces viables. Depuis le lancement de l'opération, quinze dossiers ont été retirés en mairie et seulement trois ont sollicité l'aide de la mairie. Un dossier a été refusé. Un a été accepté et vient donc d'ouvrir. Le dernier est en cours d'acceptation. Il s'agira d'un toiletteur pour animaux qui devrait ouvrir ses portes d'ici quelques semaines. Les candidatures sont toujours possibles. Pour cela, il faut se rendre directement en mairie.

A LIRE AUSSI.

Dans l'Orne, une boutique-test pour relancer le commerce en centre-ville

Corée du Nord: à la frontière chinoise, on commerce malgré les sanctions

Trois commerces de Bolbec soutenus par Caux Seine agglo et la Ville

Médecins du Monde : en Seine-Maritime, "le département ne remplit pas sa mission"

Chute du Rideau de Fer: "Personne n'a pensé que ça irait aussi vite"