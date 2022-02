Paris. Loïc Nottet propose son court-métrage musical pour Halloween

L'univers et l'inspiration de Loic Nottet se sont toujours situés à la croisée des chemins de mondes imaginaires et fantasmés : le burlesque inquiétant de Tim Burton, le frisson des Contes de la Crypte, l'univers des Comics, l'enchantement de Disney, la terreur d'Halloween... Cette folie humaine enchanteresse et angoissante s'illustre totalement dans ce court-métrage, entre poésie et épouvante. C'est en s'inspirant librement d'une ancienne version du conte de Hansel et Gretel et de sa vidéothèque personnelle, que Loïc s'est attelé à l'écriture et à la composition de ces titres : "je coupe le son du film et je me laisse inspirer par les images, les décors, les costumes, les personnages…".

Autant passionné de danse que de stylisme, Loïc Nottet a toujours affectionné concevoir ses costumes. Pour Candy, il a dessiné les croquis, choisi les tissus et travaillé directement dans un atelier de confection à Bruxelles. Ce court-métrage réunit les différents talents d'un artiste stakhanoviste et exigeant : auteur, compositeur, réalisateur, chorégraphe, danseur et chanteur… Pour un résultat à la hauteur de ses ambitions et de ses folles idées.

Candy, c'est l'histoire d'un clown devenu fou et de sa quête vengeresse pour retrouver la sorcière qui l'a enlevé étant petit et gavé de sucreries, entraînant dans ses péripéties toute une galerie de personnages loufoques et déjantés.

Entrez dans le monde de Candy…