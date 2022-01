Caen. NTM annonce sa fin, effective après deux ultimes concerts à Bercy en novembre 2019

"Plus de disque, ni de concerts ensemble": JoeyStarr et Kool Shen ont annoncé la fin de l'aventure NTM débutée il y a trente ans et qui connaîtra son épilogue les 22 et 23 novembre 2019 sur la scène de l'AccorHotels Arena.