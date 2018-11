Les premiers noms du festival Beauregard ont été dévoilés !

La 11e édition du Festival Beauregard se tiendra sur quatre jours, du jeudi 4 au dimanche 7 juillet 2019, à Hérouville-Saint-Clair (Calvados). Les quatre premiers noms ont été dévoilés ce mardi 27 novembre. Il s'agit de Tears for Fears, Angèle, Suprême NTM et Mogwai .

Après une dixième édition anniversaire record (108 000 festivaliers) l'été passé, les organisateurs mettent les bouchées doubles pour la prochaine édition. Le jeudi fait son grand come-back avec une toute nouvelle formule : fini le "before", avec un deux ou trois concerts. Place à une vraie quatrième journée de festival, jeudi 4 juillet 2019, avec sept groupes en alternance sur les deux scènes.

Le groupe de pop rock britannique Tears for Fears, notamment connu pour le mythique morceau "Shout", sera bien présent sur l'une des scènes du festival. Le groupe l'a annoncé ce matin, avant même l'annonce officielle par le Festival Beauregard, à 18 heures.

Two shows in France have been added for Summer 2019.



June 26 - Amneville, France @ Galaxie D'Amneville

July 7 - Hérouville-Saint-Clair, France @ Beauregard



Tickets available at https://t.co/vcUUvQ86ed pic.twitter.com/2BVo2IU4fZ