Caen-Rouen (0-1) : toujours pas rassurant

Surpris par un coup-franc haut-normand dévié avec un brin de réussite au fond des filets de Thomas Bosmel (36e), les Caennais n’ont livré aucun gage de sécurité à dix jours de l’ouverture du championnat. “Ce que j’ai vu en première mi-temps et en deuxième mi-temps est évidemment insuffisant”, exposait Patrice Garande.



Malherbe se cherche

En proie à de profonds soucis d’effectif, puisque seuls quinze professionnels étaient aptes à affronter Rouen, l’entraîneur caennais avait décidé d’aligner bon nombre de jeunes joueurs du centre de formation en première période. Ils ont subi dans l’ensemble la domination rouennaise, avant que leurs aînés prennent le relais au retour des vestiaires. Avec son équipe-type du moment, Caen a modifié sensiblement la physionomie de la rencontre sans néanmoins se procurer pléthore d’occasions. “On fait un non-match et c’est catastrophique au niveau de l’investissement, résume Nicolas Seube sans langue de bois. Il va vite falloir se remettre à l’endroit et avoir d’autres objectifs que le strict minimum qu’on est en train de se fixer en ce moment.”

Le Stade Malherbe, déjà handicapé par des blessures nombreuses et un recrutement tardif, n’a pas besoin de s’ajouter un problème supplémentaire. “On est dans une situation pas simple, où il y a beaucoup d’essais, beaucoup de choses qui changent, poursuit l’ancien capitaine malherbiste. Il faut s’adapter à tout ça et aller de l’avant. On se doit de donner le meilleur de nous-mêmes.”

Caen aura droit à une dernière répétition vendredi 20 juillet (19h) devant Le Havre. “Il va falloir montrer un autre visage”, prévient Alexandre Raineau.