France-Monde. Hors normes, un film plein d'humanité

Aujourd'hui, je vous parle du film Hors normes, d'Eric Toledano et Olivier Nakache, avec Vincent Cassel et Reda Kateb.

C'est un film qui s'inspire grandement de réelles structures existantes. Ce film est un hommage à ces personnes qui se dévouent corps et âme pour ces adultes et enfants inadaptés à la société, avec des pathologies mentales très lourdes. Très vite, je me suis sentie happée par le quotidien de ces éducateurs. Le rythme du film, le tournage caméra à l'épaule, nous entraînent dans une urgence constante. Ce n'est pas pour rien que le personnage principal, incarné par Vincent Cassel, a l'oreille vissée à son téléphone portable. Nous avons l'impression qu'à chaque minute qui passe, quelqu'un a besoin de lui immédiatement ou dans un futur proche.

La réussite du film, ce n'est pas de suivre uniquement Vincent Cassel et son homologue Reda Kateb. Il y a beaucoup de points de vue, en tout cas beaucoup de suivis de personnes différentes dans le film. Les chefs de l'association, les enfants et adultes qui bénéficient de leurs services, mais aussi les familles de ces enfants et adultes, et les médecins qui les suivent dans des structures d'accueil très temporaires. On peut aussi voir de jeunes stagiaires et éducateurs qui se forment au métier. On voit même des inspecteurs qui s'interrogent sur la sécurité de ces associations créées sans véritable base légale.

Tout ce monde est relié, par des fils plus ou moins directs ou ténus, mais chacun compte sur l'autre, pour donner le meilleur aux personnes qui en ont besoin et qui ne trouvent pas leur place dans la société. Sans jamais verser dans le larmoyant, les réalisateurs nous font nous sentir proches de ces professionnels et autistes qui forment une belle famille. Chacun est touchant, j'ai toujours eu l'impression que tout le monde grandissait en même temps, que ce soit les jeunes ou les vieux briscards, chacun apporte quelque chose à l'autre.

En plus de nous faire vivre une belle aventure humaine avec cette histoire, le film nous permet de nous interroger sur la place que réservent la société et l'État à ces "cas complexes" que chacun essaie de "refiler" à l'autre, jusqu'à tomber dans de trop rares structures qui tiennent on ne sait comment financièrement.

Hors normes est un film délicat, qui met en lumière ces héros du quotidien qui viennent en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Un film dont les acteurs sont de vrais autistes et qui savent tous nous toucher. Je suis ressortie le cœur plein de chaleur : Hors normes est un film à ne pas manquer, en ce moment au cinéma.