Coutances. Un job dating des métiers de conchyliculture le 5 novembre

Un job dating des métiers de la conchyliculture sera organisé le 5 novembre 2019, au Pôle emploi de Coutances (Manche), de 13h30 à 17h. Les entreprises de ce secteur sont nombreuses à recruter pour l'activité saisonnière de fin d'année. Lors de ce job dating, vous pourrez aussi rencontrer les représentants de structures qui pourront faciliter votre mise en relation avec des acteurs du logement, des transports et de loisirs. Le département de la Manche est le premier bassin conchylicole de France, avec plus de 32 000 tonnes de moules et d'huîtres récoltées tous les ans.