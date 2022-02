Le Havre. Football (Ligue 2) : Le HAC revient de loin face au leader

Le match

Cinquante-six secondes ! On ne jouait que depuis cinquante-six secondes quand Bozok plomba l'ambiance en reprenant victorieusement de la tête un centre de Le Goff (0-1). Le pire des scénarios. Déjà plongés dans un doute profond après une série de quatre rencontres sans victoire (2 n et 2 d), les Havrais avaient encore un peu plus la tête dans le sac. Il leur fallut vingt-cinq bonnes minutes pour reprendre un tant soit peu leurs esprits. Un retourné acrobatique manqué de Thiaré, puis une frappe de l'intérieur du pied droit de Bonnet de peu à côté, donnaient le sentiment que ça allait mieux. Et puis patatras. Une grossière erreur de Camara permit à Hamel de doubler la mise (0-2, 33e). La défense revisitée du HAC, avec à droite W. Coulibaly à la place de Bese et le retour dans l'axe de Mayembo au détriment d'Ersoy, prenait l'eau de toutes parts.

Toujours invaincus à l'extérieur cette saison, les Lorientais récitaient leur football avec une facilité parfois déconcertante. Ils auraient même pu alourdir la note à la conclusion d'un mouvement d'école, mais le but de Wissa fut refusé pour un hors-jeu de Bozok (39e). Un petit coup de pouce de l'arbitre allait toutefois relancer le HAC dans le temps additionnel du premier acte. Le penalty qu'il siffla pour un accrochage de T. Fontaine sur Kadewere apparut en effet bien généreux. Toujours est-il que l'international zimbabwéen ne se fit pas prier pour inscrire son 11e but de la saison et ainsi conforter sa place en tête du classement des buteurs (1-2, 45e+4).

Proche du K.O. avant l'égalisation de Thiaré

Requinqués, les hommes de Paul Le Guen attaquaient la seconde période avec plus de mordant. Mais sans réussir à se montrer dangereux pour autant. Devant l'impuissance de son équipe, Le Guen prit l'option du 3-5-2 après la sortie de W. Coulibaly, hors du coup et remplacé par Basque. Moins rayonnants, les Lorientais n'en restaient pas moins les plus menaçants. Un centre de Le Goff fit passer de gros frissons, mais ni Bozok ni Hamel ne purent le reprendre (61e). Une première alerte suivie d'une autre encore bien plus sérieuse, quand Wissa vit son tir repoussé par le poteau droit de Gorgelin (67e).

Dans les cordes, les Ciel et Marine parvinrent pourtant à se relever. Grâce à Thiaré, à point nommé pour reprendre un centre de Meras (2-2, 83e). Un but mérité pour l'ex-Avranchinais, sans doute le meilleur Havrais de l'après-midi. Galvanisés par ce renversement de situation, Bonnet et les siens mirent le leader sous pression dans une fin de match débridée. Dina Ebimbe réclama un nouveau penalty, mais c'est lui qui fut sanctionné pour simulation. A défaut d'avoir renoué avec une victoire qui lui échappe depuis cinq journées maintenant, le HAC a néanmoins prouvé qu'il avait de la ressource. Les Ciel et Marine restent localisés à la 6e place avant un déplacement à Valenciennes, lundi 28 octobre 2019.

Les buts

1ère : A la réception d'un centre de Le Goff venu de la gauche, Bozok coupe, de la tête, la trajectoire du ballon au premier poteau.

HAC - Lorient : 0-1

33e : Sur une passe en profondeur de Delaplace, Camara se troue complètement et permet à Hamel d'ajuster Gorgelin.

HAC - Lorient : 0-2

45e+4 : T. Fontaine accroche très légèrement Kadewere. Le meilleur buteur de L2 transforme le penalty.

HAC - Lorient : 1-2

83e : Nardi, le gardien lorientais, est trop court sur le centre fuyant de Meras. Au second poteau, Thiaré, en extension, parvient du bout du pied à égaliser.

HAC - Lorient : 2-2

La fiche

Arbitre : M. Léonard. Spectateurs : 8 633

Buts HAC : Kadewere (45e+4), Thiaré (83e) ; Lorient : Bozok (1re), Hamel (33e)

Avertissements HAC : Fontaine (31e), Mayembo (53e), Dina Ebimbe (77e), Bonnet (77e) ; Lorient : J. Laporte (28e), Le Fée (38e), Hamel (90e+1)

HAC : Gorgelin - W. Coulibaly (Basque, 64e), Mayembo, Camara (Ben Mohamed, 81e), Meras - Dina Ebimbe, Gueye, Fontaine, Bonnet (cap) - Thiaré, Kadewere. Ent : Paul Le Guen

LORIENT : Nardi – Delaplace (Lecoeuche, 74e), J. Laporte (T. Fontaine, 29e), Saunier, Le Goff – Le Fée, Lemoine (cap), Abergel, Wissa – Hamel, Bozok (Cabot, 69e). Ent : Christophe Pelissier

Réactions

Paul Le Guen (entraîneur du HAC) : "On était dans les cordes et on est revenu. Si on s'en sort bien ? Ce n'est pas ce que je titrerais. On peut aussi gagner le match. Je trouve que Lorient s'en sort bien en seconde mi-temps. On est rentré de façon catastrophique dans ce match. On était au bord du précipice, mais j'ai le sentiment qu'à la fin, les Lorientais n'étaient pas loin du précipice non plus. Si vous comparez les effectifs de Lorient et du Havre, je suis fier de ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est une équipe plus mature que la nôtre. On a des joueurs de 20 ans, des gars qui débutent en pro. Quand j'entends dans les tribunes : "Bougez-vous le c..", je vous assure qu'ils se bougent les fesses. Je pense qu'ils étaient tétanisés. Plutôt que de les accabler, j'ai envie de les aider, c'est mon rôle. Ils ont besoin de plus de confiance, mais ce sont pas des fainéants. Ce sont des joueurs qui se donnent beaucoup, maladroitement parfois, mais qui sont capables d'avoir du cœur et des tripes comme ils l'ont montré en deuxième mi-temps. Je suis fier de leur réaction. Je suis convaincu qu'on sera à la lutte en fin de saison."

