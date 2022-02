Rouen. Football : pas de détail pour les Diables Rouges en Coupe de France

Le match.

Et pourtant, réduit à dix après l'exclusion du gardien Lefebvre, après 19 minutes de jeu sur une sortie mal maîtrisée, les Diables Rouges auraient pu se faire peur, mais face à une formation qui évolue bien en dessous en Régional 2, les buts allaient s'enchaîner avec, à la mi-temps, le score de 2-0 par intermédiaire de Fataki (22e) et de Bassin (32e), puis quatre nouveaux buts dans les 45 dernières minutes de jeu, avec un doublé de Burel (53e et 69e) et deux buts de n'Chobi et Sanson.

La fiche.

Samedi 12 octobre 2019 à 15h30 au stade de Miromesnil.

ES Tourville-sur-Arques – FC Rouen 1899 : 0-6

Arbitre : M. Sablière

Affluence : 1 000 spectateurs environ

Buteurs pour le FC Rouen : Archi Fataki (22'), Clément Bassin (32'), Nicolas Burel x2 (53', 69'), N'Chobi (57'), Sanson (74')

Exclusion pour le FC Rouen : Lefebvre (19')

ES Tourville-sur-Arques : Leclerc, Diaby puis Caquelard (72'), Renaux, Boittout, Hamel (cap.), Husson puis Bernard (64'), Perard puis Guilgue (58'), Carpentier, Joly, Buquet, Didi

Remplaçants : Benard, Desavoye, Caquelard, Guilgue, Coquin

Entraîneur : David Dufour

FC Rouen 1899 : Lefebvre, Ouadah puis Bazin (16'), Bassin, Gonel, Sanson, Burel (cap.), Barthélémy puis Drais (20'), Gabé, Fataki puis Mendes (68'), N'Chobi

Remplaçants : Bazin, Gardil, Mendes, Berrezkami, Drais

Entraîneur : David Giguel

Les Rouges et Blancs retrouveront le National 2 samedi 19 octobre 2019, avec la réception de Fleury 91.