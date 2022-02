Croisy-sur-Andelle. Un mort, un blessé grave, deux blessés légers dans une sortie de route

Sortie de route mortelle, dimanche matin 13 octobre 2019, vers 5h30, sur la route nationale 31 à Croisy-sur-Andelle (Seine-Maritime), à une quinzaine de kilomètres à l'est de Rouen.

Un véhicule seul est en cause dans cet accident, avec quatre personnes à son bord. Un homme âgé de 30 ans, incarcéré en arrêt cardiaque, est décédé. On déplore également un blessé grave et deux blessés plus légers. Tous ont été transportés à l'hôpital de Rouen.

Vingt-deux sapeurs-pompiers à bord de sept véhicules ont été engagés pour porter secours aux accidentés.