Prix Bayeux : le désastre climatique frappe les jeunes de 15 ans

En 2018, ils avaient choisi la liesse populaire, avec une photographie du footballeur Kylian MBappé embrassant la coupe du monde. Un an plus tard, les élèves de troisième d'une quarantaine de départements français et de six pays du monde entier (Allemagne, Paraguay, Lituanie, Norvège, Tunisie, Madagascar) ont plébiscité un cliché très différent, dans le cadre de l'opération Regards des jeunes de 15 ans du Prix Bayeux.

Près de la moitié des votes

C'est en effet la photo d'Alexander Grir, représentant des ours polaires venus s'alimenter au milieu d'une décharge dans l'Arctique russe, qui a recueilli la majorité des votes. Ce cliché, proposé parmi une sélection de photographies réalisées par l'AFP, sur l'actualité internationale de ces 12 derniers mois, a été plébiscité par près de la moitié des jeunes votants (42,8 % des voix). Ces derniers devaient choisir la photo qui symbolise pour eux le monde d'aujourd'hui. "Ce qui est intéressant, c'est que le vote est homogène entre les collégiens français et ceux des autres pays. C'est une tendance extrêmement forte", souligne Jean-Léonce Dupont, Président du conseil départemental du Calvados, partenaire de l'opération.

Greta Thunberg et Notre-Dame sur le podium

Le dérèglement climatique et l'environnement semblent effectivement être une préoccupation pour les collégiens, puisque la photo qui arrive en seconde position est un portrait de la jeune suédoise Greta Thunberg sur une bâche, lors d'une marche pour le climat (10.2 % des votes), réalisé par Andreas Solaro. Sur le podium, on retrouve une image de la flèche de Notre-Dame de Paris qui s'effondre, signée Geoffroy Van Der Hasselt (6,2 % des votes). Au total, 10 540 jeunes de 15 ans ont pris part aux votes.

