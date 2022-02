Calvados. Prix Bayeux : le palmarès de la 26e édition en détail

La cérémonie de clôture du 26e Prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre s'est déroulée samedi 12 octobre 2019. Le jury de quarante-deux personnes était présidé cette année par le britannique Gary Knight.

Le prix du Jeune Reporter a été remporté par Wilson Fache, pour "Gaza, année noire". D'origine belge, il n'était pas présent à la soirée pour la remise de son prix. Il est en effet reparti couvrir la guerre en Syrie, suite aux offensives turques dans le nord du pays contre les Kurdes.

Le prix Radio est remporté par Sami Boukhelifa, jeune reporter, pour son "Voyage au bout du califat" (Syrie) pour RFI. Un reportage impressionnant, vivant, dont l'extrait diffusé sur scène a donné des frissons à la salle.

Le prix Télévision revient à trois journalistes américains, Oral Guerin, Lee Durant et Nicola Careem, avec "Yémen : un bus touché par une frappe aérienne" pour BBC News.

Le prix Région Normandie des lycéens et des apprentis est remporté par Leo Ramirez, Jesus Olarte, Yorman Maldonado, Carlos Reyes, Natasha Vazquez et Edinson Estupinan pour "Venuezela : crisis at the border". Un reportage pour l'AFP-TV.

Le prix de la Presse écrite et le prix spécial Ouest France ont été raflés par Fritz Schaap pour son reportage "An epidemic and a war" (République Démocratique du Congo) dans le Der Spiegel.

L'Allemand n'est pas le seul à avoir remporté plusieurs prix. Clément Gargoullaud obtient également deux prix avec le prix Télé Grand Format et le prix Image Vidéo pour "Cachemire, les visages de la colère" (Inde) pour Arte. Sa première réaction est d'exprimer "une grande fierté au vu des grands qui sont passés avant moi".

Enfin, le prix du Public et le prix Photo ont été décernés à Patrick Chauvel, reporter de guerre depuis cinquante-deux ans. Son reportage intitulé "Syrie, la fin de Baghouz", diffusé dans Paris-Match, est récompensé. Cet habitué de Bayeux, qui n'avait toutefois jamais présenté de reportage au jury jusqu'ici, prévoit de repartir bientôt, soit en Amazonie, soit au Venezuela, soit dans le nord de la Syrie.

