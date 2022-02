Calvados. L'édition 2019 du Prix Bayeux des correspondants de guerre a dévoilé ses lauréats

Depuis 1994, la ville de Bayeux, associée au Département du Calvados et à la Région Normandie, organise le prix Bayeux-Calvados-Normandie des correspondants de guerre, destiné à rendre hommage aux journalistes qui exercent leur métier dans des conditions périlleuses pour permettre à chacun d'accéder à une information libre.

Cet événement, lié aux médias français et étrangers, offre, le temps d'une semaine, une fenêtre ouverte sur l'actualité internationale au travers d'expositions, de soirées thématiques, de projections, avec aussi un salon du livre, un forum média, des rencontres avec les scolaires,… Le samedi soir, une soirée de clôture récompense les lauréats des différentes catégories de reportages (photographie, télévision, radio, presse écrite…). Le jury, qui réunissait plus de quarante grands reporters, a délibéré vendredi 11 et samedi 12 octobre 2019, pour décerner dix prix, à l'occasion de la 26e édition de ce festival. Parmi les lauréats 2019 :

En photo : Patrick Chauvel (free-lance pour Paris-Match), qui a également reçu le prix du public pour son travail intitulé "Syrie, la fin de Baghouz",

En presse écrite : le reportage "La guerre et l'épidémie" de Fritz Schaap (journal Der Spiegel).

En radio : Sami Boukhelifa (RFI) pour un reportage "Voyage au bout du califat", sur la Syrie.

En télévision : prix à trois journalistes de la BBC pour le reportage "Yémen : un bus touché par une frappe aérienne".

L'AFP-TV a remporté le prix spécial des lycéens et des apprentis Normands, avec un reportage sur le Venezuela.

