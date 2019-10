"Quel métier souhaites-tu faire plus tard ?" Le salon Studyrama guide les lycéens et étudiants

"Que veux-tu faire plus tard ? Et où vas-tu l'année prochaine ?" Ce sont des questions auxquelles lycéens et étudiants n'ont bien souvent pas la réponse. Le salon Studyrama des études supérieures tente d'aiguiller les jeunes, à travers divers stands d'informations, vendredi 11 et samedi 12 octobre 2019 au Parc des expositions de Caen (Calvados). Ouvert aux lycéens et aux étudiants, ce salon est le rendez-vous à ne pas manquer pour tenter de trouver une formation de Bac à Bac +5. Licence, BTS, DUT, école de commerce, d'ingénieurs ou spécialisée, classes prépas… il existe de nombreuses filières d'études.

À la rencontre des étudiants

Sur place, les responsables de nombreuses formations guideront les futurs étudiants dans leurs choix. L'Institut supérieur de l'électronique et du numérique (ISEN) animera une conférence à propos des écoles d'ingénieurs. L'EM Normandie, quant à elle, animera une rencontre à propos des écoles de commerce et de management, qui sont souvent un tremplin vers l'emploi.

Parcoursup, comment ça marche ?

C'est le passage obligatoire pour s'inscrire dans l'enseignement supérieur : la procédure Parcoursup. Quelles formations sont concernées ? Quel est le calendrier avec quelles dates clés à respecter ? Comment saisir ses vœux ? Tant de questions auxquelles des professionnels répondront avec précision lors de ce salon.

Pratique. Vendredi 11 et samedi 12 octobre 2019, de 9h30 à 17h, au Parc des expositions de Caen.

