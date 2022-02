Centre et gauche unissent leur forces pour l'Orne

Dans l’Orne, centre et gauche unissent leurs forces !

La sénatrice centriste Nathalie Goulet, qui avait fait campagne, pour les deux députés socialistes nouvellement élus Joaquim Pueyo sur la circonscription d’Alençon-Domfront et Yves Goasdoué sur Argentan-Flers, ont de concert annoncé un rapprochement et affirmé leur volonté de travailler ensemble pour l’Orne. Nathalie Goulet, Joaquim Puyeo et Yves Goadoué, se disent issus d’une nouvelle génération de politiques pour se concerter et parler d’une même voix !

Ecoutez la sénatrice ornaise Nathalie Goulet