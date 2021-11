Alençon. Orne : les parlementaires réunis pour parler de l'avenir du département

Les trois députés, Jérôme Nury, Véronique Louwagie et Joaquim Pueyo, et les deux sénateurs, Nathalie Goulet, représentée par son suppléant, Franck Poirier, et Vincent Segouin de l'Orne ont répondu présent à l'appel du président du Conseil départemental, Christophe de Balorre. Ils se sont rencontrés pour la deuxième fois vendredi 31 août 2018 à Alençon. Au programme : les principaux dossiers ornais.

Faire baisser le nombre de demandeurs d'emploi

Les cinq parlementaires ont rappelé leur opposition à la limitation de vitesse à 80km/h sur certaines routes, au prélèvement de l'impôt à la source ou encore à la hausse de la taxe sur les carburants.

Pour faire baisser le nombre de demandeurs d'emploi dans le département, 21 620 au 31 juillet dernier, ils ont évoqué trois points centraux : l'amélioration de l'offre de formation, la modernisation du RSA pour favoriser le retour à l'emploi et la modernisation des relations entreprises/salariés.

Cinq sujets essentiels pour l'attractivité de l'Orne ont été abordés : le numérique (internet-très haut débit et téléphonie mobile), l'aménagement de la RN12, la desserte ferroviaire (lignes Paris-Granville et Caen-Tours), la démographie médicale et le soutien aux hôpitaux et le Haras du Pin.