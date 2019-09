LH Forum : voir la ville autrement

Le LH Forum a été initié par Jacques Attali, il y a huit ans. Il s'était donné pour mission de faire vivre la réflexion autour de l'économie positive et de sensibiliser le plus grand nombre aux actions positives qui existent partout dans le monde. Huit ans après, le forum évolue et devient le "Forum des villes et des territoires positifs". Les vendredi 27 et samedi 28 septembre 2019, au Havre (Seine-Maritime), des personnalités viennent du monde entier pour partager leurs initiatives.

📅 #LHForum

Les lycéens très intéressés et préoccupés par le sujet de Marc Dufumier " Le vrai/Faux de l'alimentation ". Il est primordial de parler d'#alimentation pour assurer une #transition positive de nos villes et territoires 🌍 @StJosephLeHavre pic.twitter.com/Vl62egEsNd — Institut de l'Economie Positive (@PositiveEco) September 26, 2019

L'économie positive se veut une économie respectueuse de l'homme et de la nature, un modèle de croissance qui profite aux populations, sans hypothéquer l'avenir des générations futures. Dans ce domaine, Le Havre estime être la capitale française de la transition écologique, grâce notamment à la fermeture de la centrale à charbon et à la création d'une filière éolienne. Trois grands thèmes se dégagent cette année : l'alimentation, la mobilité et l'éducation. Une centaine d'intervenants sont présents pour animer des tables rondes.

Le #LHForum est aussi et surtout l'occasion de mettre avant nos acteurs locaux qui s'engagent pour rendre demain toujours plus positif. pic.twitter.com/tvycjERX9k — Le Havre (@LH_LeHavre) September 27, 2019

Le forum est ouvert à tous, gratuitement. Cinq mille personnes sont attendues sur les deux jours. Le LH Forum se clôturera par un grand concert gratuit de Martin Solveig, le samedi 28 septembre 2019, à 19 heures.