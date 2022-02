Le-Havre. Transition écologique : le Ministre François de Rugy attendu au Havre

Selon nos informations, François de Rugy, le ministre de la transition écologique, est attendu au Havre (Seine-Maritime), vendredi 12 avril 2019. Le ministre se déplacerait en compagnie d'Emmanuelle Wargon, secrétaire d'Etat, pour lancer le "pacte territorial de transition écologique et industrielle du Havre Seine Métropole".

François de Rugy qui est particulièrement attendu dans la cité Océane, après le rapport de RTE qui préfigure l'arrêt définitif de la centrale à charbon du Havre en 2022. L'avenir des raffineries sur le secteur sera également évoqué. L'objectif du pacte sera de favoriser l'émergence de projets d'avenir élaborés et partagés par les forces vives locales.

Une polémique

Le lancement de ce pacte se fera en compagnie d'une cinquantaine d'invités (acteurs des milieux économiques, syndicaux, politiques et associatifs). Alban Bruneau, le maire de Gonfreville-l'Orcher, fait remarquer qu'un seul maire du secteur a été invité : Jean-Baptiste Gastinne, maire du Havre. Il regrette que les élus locaux soient "ainsi exclus". Les conseillers départementaux du canton ne sont pas non plus invités.

