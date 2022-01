Zénith. Le retour de Mes souliers sont rouges

2019 marque le retour de Mes souliers sont rouges, emblématique groupe normand. Plus de 25 ans après leurs débuts, et après avoir vendu près de 250 000 albums, leur succès ne se dément pas grâce à une recette musicale mêlant tradition française et québécoise.

Ils ont répété leur show au Chemin-Vert

Le groupe a sorti cette année un nouvel album, intitulé Ce qui nous lie. Pour célébrer ce retour, Mes souliers sont rouges viendront taper la galoche au Zénith de Caen, pour un concert exceptionnel, ce samedi 5 octobre. Les membres du groupe ont répété leur show ces derniers jours au Sillon la maison des jeunes et de la culture du Chemin-Vert, à Caen.

Pratique. Samedi 5 octobre à 20 heures au Zénith de Caen. 23€ sur place. 15€ en prévente à Tandem et au 02 31 29 54 54

A LIRE AUSSI.

Une cagnotte pour financer le 7e album de "Mes Souliers Sont Rouges"

Tendance Live Alençon : les artistes dévoilés !

Découvrez la programmation complète de Beauregard

Justice passe à l'étape supérieure avec un nouveau live démentiel