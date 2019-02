Une cagnotte pour financer le 7e album de "Mes Souliers Sont Rouges"

C'est au château de Caen (Calvados) que le groupe normand Mes Souliers Sont Rouges a vécu ses premières heures de gloire. "Il y avait tellement de monde que les gens devaient s'asseoir sur les remparts", se remémore Gullivan (François Boro), pilier du groupe. Pas question d'épiloguer sur son histoire mais un petit détour semble nécessaire. MSSR, c'est une aventure longue de 27 ans, entremêlée de milliers de concerts en Europe dont un succès fou dans la région Normandie. Et à l'aube de la sortie de son 7e album, le groupe fait peau neuve en accueillant trois nouveaux membres : Jacky, Simon et Eflamm sont les bébés de la bande.

Un engouement qui ne s'essouffle pas

"On a fait passer des auditions en faisant attention que les qualités de chaque musicien/chanteur s'harmonisent parfaitement bien dans le groupe", poursuit-il. Jacky, Simon, Deny, Eflamm et Gullivan expérimentent des mélodies munis de leur banjolele, flûtes irlandaises, contrebasses, cornemuses, violons, guitares et de la podorythmie… avec toujours cette marque de fabrique qui leur est propre. Un groupe folk alternatif adepte de certains passages A Capella qui s'éclate dans le studio de répétition de la Centrifugeuz de Caen. Chaque artiste apporte sa touche personnelle. Gullivan, fondateur du groupe :

Un don de 3 000€

Pour mener à bien ce projet qui met en avant la culture normande, puisqu'il s'entoure de partenaires locaux en grande partie, MSSR a lancé une campagne de financement participatif. Un départ en boulet de canon avec plus de 5 000€ récoltés en deux jours, pour dépasser aujourd'hui le cap des 20 000€ (22 445€ ce jeudi 31 janvier), le groupe se laisse le droit de rêver d'atteindre les 30 000€. Le don moyen s'élève à 40€ et celui le plus élevé à 3 000€. Un vrai engouement local !

Une cagnotte, pour quoi faire ?

Ces dons permettront de financer une partie du mixage, le mastering (opération qui consiste à finaliser le mixage pour rendre audible par tout appareil ou support), le visuel de l'album, le pressage, les droits, la communication et un second clip. Tout cela dans le but de satisfaire toutes les générations. "Ce sont des familles entières qui viennent voir nos concerts. Il faut satisfaire les plus anciens par des CD et les plus jeunes grâce à l'album en numérique", indique Gullivan. Et si par le plus grand bonheur, la cagnotte atteint ou dépasse les 30 000€, MSSR prévoit de grandes surprises, à commencer par un documentaire.

Le petit + : des packs en échange avec des partenaires locaux à partir d'un don de 35€. Pack "maison du biscuit", pack "t-shirt brodé", pack "sweat capuche", pack "la lune rousse", pack "empreinte shoes"… ils ont tout prévu pour satisfaire leurs fans fidèles mais aussi mettre en avant le savoir-faire local.

La cagnotte sera bouclée dans cinq jours. Pour participer : https://fr.ulule.com/mssr-album/