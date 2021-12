Cherbourg-Octeville. Pendant 48h, les restos vous concoctent des plats à 2 euros à Cherbourg !

Vous n'arrivez pas à choisir entre un mignon de porc au caramel et une cocotte de saumon fumée aux algues ? Et bien ce week-end vous pourrez goûter les deux, et plus encore ! Le vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 marquent la quatrième édition des Bouchées cherbourgeoises.

40 établissements partenaires

Un marathon de 48 heures à travers les 40 établissements partenaires (restaurant, bar, pâtisserie…) au cœur de Cherbourg (Manche), et ce, jusqu'au dimanche 22 septembre 2019. Chaque chef concoctera des petits plats sucrés ou salés pour 2 euros par personne ! Les gourmands pourront donc déambuler dans les rues de la ville et découvrir des établissements jusqu'alors inconnus.

Des produits frais et locaux

Mathilde Mochon et Aurélie L'hotellier à l'initiative du projet depuis sa création, ont voulu privilégier la qualité et la fraîcheur des aliments. "Il y a deux critères de sélection, il faut que ça soit de la cuisine faite maison, et avec des produits locaux majoritairement", explique Aurélie L'hottelier.

Elle vous fait découvrir les différents plats qui seront proposés ce week-end :

Le restaurant étoilé au guide Michelin Le Pily sera aussi de la partie le vendredi et le samedi. Concernant les chefs qui travaillent en dehors de Cherbourg-en-Cotentin, une tente place du général de Gaulle sera également installée samedi et dimanche dès midi, pour découvrir leurs spécialités.

Mais attention : pas plus d'une bouchée !

Pour participer, il suffit de se munir d'un petit guide accessible à l'office de tourisme, sur lequel sont indiqués les établissements partenaires, leurs plats concoctés pour l'occasion et leur adresse. En revanche, une seule bouchée par établissement pourra être consommée par personne, afin d'éviter les abus. Chaque lieu tamponnera alors le fameux guide pour éviter le péché de gourmandise.

L'année dernière 11 000 bouchées avaient été consommées.

