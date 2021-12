Caen. CHU de Caen : une femme accouche seule dans sa chambre

La situation est assez inédite. Il y a tout juste une semaine, jeudi 12 septembre 2019, une femme a accouché seule dans sa chambre au CHU de Caen (Calvados).

Elle a perdu les eaux vers 7h du matin. Compte tenu de son état, le personnel de l'établissement a décidé d'aller chercher un fauteuil roulant pour réaliser son transfert vers la salle d'accouchement. À ce moment-là, "l'évaluation faite ne conduisait en aucun cas à anticiper un accouchement immédiat", indique la direction du CHU.

La maman et le bébé en bonne santé

Or, quelques minutes plus tard, la femme avait déjà accouché sans l'aide du corps médical. La maman et le bébé sont en bonne santé.

Le CHU évoque une situation "exceptionnelle". Il mènera une analyse et prendra les mesures qui s'imposeront éventuellement, pour éviter qu'un tel cas se reproduise.

