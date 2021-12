Le Havre. 3eme Salon de l'immobilier ce weekend au Havre

Une idée sortie au Havre pour celles et ceux qui souhaitent faire construire, s'informer sur l'acquisition d'un bien ou même rencontrer des professionnels de l'immobilier pour diverses questions ; les 20, 21 et 22 Septembre le Salon de L'immobilier revient pour une 3eme édition au Carré des Docks du Havre.

Sur environ 1 000 m² vous sillonnerez les allées à la rencontre de professionnels locaux qui vous aideront dans vos démarches et vos choix. Ils vous proposeront des solutions que ce soit pour un appartement ou une maison.

Rencontre avec Anne Claire Lesage, commissaire général de salon chez Normand'Expo (organisateur du salon) :

Les portes ouvrent ce vendredi 20 Septembre à 14h, l'entrée est gratuite et accessible à tous. L'intérêt majeur d'un rendez-vous comme celui-ci, c'est le gain de temps et le contact direct avec des professionnels de proximité. Alors si un projet immobilier, proche ou lointain vous trotte en tête, il est toujours bon de demander conseil sur les démarches à effectuer et de connaître les avantages du moment sur les terres Havraises et Seino-Marines.

Retrouvez les horaires et renseignements du salon sur normand-expo.fr et la page Facebook Normand' Expo.