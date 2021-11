Calvados. Acheter une petite maison au prix d'un appartement à Caen : possible ou pas ?

"Beaucoup de personnes recherchent un appartement parce qu'ils ne pensent pas que c'est possible d'avoir une maison au même prix", indique Fabien Letassey, directeur de l'agence immobilière LaForêt dans le quartier Caen-Vaucelles. Alors, est-ce possible d'avoir une maison à Caen au prix d'un appartement ? La réponse est : Oui, mais…

"Pour avoir une maison à Caen, il faut être patient", sourit Fabien Letassey. "C'est un bien rare, alors forcément ce sera plus cher que des appartements. Par exemple, la demande type concerne des appartements trois pièces pour 150 000 euros. J'en ai des vingtaines à proposer, à l'inverse des maisons." Dans leur agence, Fabien et Severine Letassey ont en moyenne cinq maisons à vendre par an à Caen et dans son agglomération.

Des concessions à faire

Pour avoir une maison avec une surface similaire à celle d'un appartement et dans les mêmes prix, il faudra faire des concessions. "Déjà, la localisation ne sera pas la même. D'une part parce qu'il n'y a pas énormément de maisons dans le centre et d'autre part ce ne serait pas les mêmes prix." En effet, il faudra s'éloigner dans l'agglomération proche comme Ifs ou Cormelles-le-Royal. Autre critère qui risque de changer : l'état de l'habitation."Beaucoup de maisons vendues au prix d'un appartement devront être rénovées, ou du moins avoir un petit rafraîchissement." Alors, même si pour certains, une maison est le logement idéal, l'éloignement ou les travaux rebutent un certain nombre de clients. "Si on part vers Falaise, il y a de très belles propriétés, les terrains sont moins chers, mais certains ne se sentent pas prêts à quitter le centre-ville et préfèrent vivre en appartement."

Ainsi, vous savez désormais qu'avoir une maison au prix d'un appartement est possible à Caen, seulement il faudra faire des concessions… et être patient !