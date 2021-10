Immobilier : le marché du neuf en phase d'attente

Les programmes de construction en cours enregistrent peu de commandes, et le volume de marché du neuf est en baisse. Pourtant, les prix fléchissent peu, compte tenu du marché en flux tendu des promoteurs qui ne construisent que ce qu’ils vendent. Seuls les bailleurs sociaux continuent de construire à un rythme soutenu, maintenant le marché de la construction autour de cette fragile activité.

Période de transition

A Caen, les transactions déclarées par les notaires font état d’un prix moyen au mètre carré de 4 025 € pour un studio (20% du marché) et de 3 434 € pour un deux-pièces, qui représente près de la moitié des biens en vente. Ce dernier coûte en moyenne 3.378 € à Hérouville et 3.533 € à Fleury-sur-Orne. "Nous sommes dans une période de transition : beaucoup d’acquéreurs ont déjà profité des avantages du dispositif de la loi Scellier. Le projet de plafonnement des niches fiscales rend les clients potentiels frileux. On attend donc le prochain dispositif Duflot", analyse le notaire caennais Aymeric Cours-Mach.

Car si le Scellier nouveau n’a pas le succès du précédent, il permet tout de même des réductions d’impôt importantes selon la durée de location, et compte tenu des loyers en baisse à Caen comme dans bon nombre d’autres villes. Pour certains acteurs du marché, il serait d’ailleurs avisé de ne pas attendre pour investir : "le marché pourrait s’emballer vers la fin de l’année. Le choix sera alors moins large et les promoteurs moins enclins à bouger leurs grilles de prix", prévient par exemple le site Explorimmoneuf.com.