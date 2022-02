Epic sera le prochain projet des créateurs de l'âge de glace et de Rio. C'est un film adapté du livre pour enfants "The Leaf Men and the Brave Good Bugs" de William Joyce. Un livre qui raconte l'histoire de guerriers humains et insectes, qui s'affrontent dans un univers caché, à l'échelle des fourmis.

Un projet qui promet, avec une musique envoutante. Je vous propose de découvrir les 1ères images. Pour la sortie, il faudra être patient: RDV le 14 août 2013!