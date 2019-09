Mélina gagne 230€ de cadeaux en découvrant la ville mystère

Vous êtes nombreuses et nombreux à suivre et à participer à l'enquête mystère du lundi au vendredi entre 9h et 13h sur Tendance Ouest. Ces derniers jours la ville mystère à découvrir vous a fait voyager en direction de l'Europe, puis des Etats-Unis, tout d'abord dans l'État du Tennessee, et ensuite du côté de Washington avec un petit détour par la maison blanche.

Cette ville était finalement "cachée" dans le Michigan ; et nous l'avons précisé à l'antenne elle a vu passé dans ces rues des artistes célèbres notamment dans le domaine musical.

Retour sur le passage antenne de Mélina, auditrice Manchoise, qui jouait depuis le champ où elle travaillait ce mercredi 18 Septembre 2019 aux alentours de 12h35 :

Mélina est la gagnante de cette enquête et repart avec un appareil photo Nikon 20 mégapixels en plus d'un lecteur dvd portable avec écran rotatif et d'un jeu de société "Trivial Poursuit". L'ensemble représente un peu plus de 230€.

