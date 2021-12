Rouen. Centre hospitalier du Rouvray : un nouvel appel à la mobilisation

Il y a quelques mois déjà, pour le premier anniversaire de leur mobilisation, ils tiraient le signal d'alarme. À partir du jeudi 19 septembre 2019, ils vont repasser à l'action. Après des mois d'observation et de discussions qu'il estime stérile avec sa direction, le personnel du Centre hospitalier du Rouvray, près de Rouen (Seine-Maritime), appelle à une assemblée générale pour discuter des contours de son action.

"Radical et rapide"

"C'est clair qu'on ne partira pas pour un conflit de trois ou quatre mois de grève, s'il y a des actions ce sera radical et rapide, prévient Jean-Yves Herment, délégué syndical de la CFDT et ancien gréviste de la faim. S'il faut envahir l'hôtel de ville de Rouen ou bloquer des ponts comme on l'a fait l'année dernière, on en arrivera là ! On n'a pas peur de ça."

Sur le fond, le personnel réclame l'application du protocole de sortie de crise signé à l'époque avec l'Agence régionale de santé (ARS). Celui-ci prévoyait l'arrivée de 31 personnes en renfort. "Nous, on estime qu'il n'y en a qu'une vingtaine. Là, on mélange tout dans les tableaux de présence pour noyer le poisson, assure Jean-Yves Herment. Faire grève pour faire respecter un protocole de grève, en une vingtaine d'années de syndicalisme, c'est la première fois que je vois ça !"

Sur la forme, les représentants du personnel regrettent "un gros trou de mémoire" par rapport au combat mené à l'été 2018. Certes, le directeur actuel est arrivé en janvier. "Mais sa directrice des soins, son DRH, son directeur financier étaient déjà présents à l'époque", poursuit l'infirmier qui rappelle que leurs demandes ne concernent pas leurs salaires mais plutôt "les conditions de prise en charge des patients".

Un combat partagé par plusieurs organisations syndicales. "Nous serons bien réunis à partir de 14h15 en assemblée générale", confirme Bruno Fresnard de la CGT. C'est seulement à l'issue de cette dernière que le programme des actions sera connu.

